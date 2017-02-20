На Крещатике полицейские изъяли у граждан нож и кастеты

Согласно сообщению, в центре столицы на ул. Крещатик полиция изъяла нож кустарного производства, который похож на холодное оружие, у 26-летнего киевлянина. Предмет изъят и направлен на экспертизу.

На той же улице у двух жителей Киева, 16-ти и 20-ти лет, при проверке сотрудники столичной полиции изъяли предметы, похожие на кастеты.

Напомним, ранее на Крещатике правоохранители при проверке граждан обнаружили два ножа.

В центре Киева, где проходят мероприятия памяти Небесной сотни, дежурят 6 тыс. правоохранителей. Участников акций проверяют на металлодетекторах и ручными металлоискателями.