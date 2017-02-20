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22:49 (мск), источник: 112.ua

На Крещатике полицейские изъяли у граждан нож и кастеты

На Крещатике полицейские изъяли у жителей Киева нож кустарного производства и кастеты. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Источник: 112.ua

Согласно сообщению, в центре столицы на ул. Крещатик полиция изъяла нож кустарного производства, который похож на холодное оружие, у 26-летнего киевлянина. Предмет изъят и направлен на экспертизу.

На той же улице у двух жителей Киева, 16-ти и 20-ти лет, при проверке сотрудники столичной полиции изъяли предметы, похожие на кастеты.

Напомним, ранее на Крещатике правоохранители при проверке граждан обнаружили два ножа.

В центре Киева, где проходят мероприятия памяти Небесной сотни, дежурят 6 тыс. правоохранителей. Участников акций проверяют на металлодетекторах и ручными металлоискателями.

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