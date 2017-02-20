Беларусь не признает паспорта ДНР и ЛНР

Об этом заявил представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, пишет ВВС.

По его словам, указ президента России о признании паспортов ДНР и ЛНР никаких корректив в работу белорусских властей не вносит.

«Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Республики Беларусь», — сказал Бычковский.

Он добавил, что люди с паспортами ДНР и ЛНР не могут въехать в Беларусь через границу с Украиной и ЕС. «Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы», — сказал представитель Госпогранкомитета.

Также Бычковский уточнил, что пограничников на российском направлении нет, поэтому вопрос пребывания жителей Донбасса с паспортами ДНР и ЛНР в Беларуси находится скорее в компетенции МВД.