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20 февраля, источник: Ежедневник.by

Беларусь не признает паспорта ДНР и ЛНР

Правила въезда в Беларусь для людей с документами самопровозглашенных республик Донбасса не изменятся после признания Россией паспортов ДНР и ЛНР.

Источник: Ежедневник.by

Об этом заявил представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, пишет ВВС.

По его словам, указ президента России о признании паспортов ДНР и ЛНР никаких корректив в работу белорусских властей не вносит.

«Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Республики Беларусь», — сказал Бычковский.

Он добавил, что люди с паспортами ДНР и ЛНР не могут въехать в Беларусь через границу с Украиной и ЕС. «Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы», — сказал представитель Госпогранкомитета.

Также Бычковский уточнил, что пограничников на российском направлении нет, поэтому вопрос пребывания жителей Донбасса с паспортами ДНР и ЛНР в Беларуси находится скорее в компетенции МВД.

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