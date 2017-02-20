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22:57 (мск), источник: Nbnews.com.ua

На Майдане прошло народное вече относительно торговой блокады Донбасса

В понедельник, 20 февраля, на Майдане Независимости в Киеве прошло народное вече, участие в нем приняли порядка 500 человек, передает НБН.

Источник: Nbnews.com.ua

Акция длилась около 1 часа. Организаторы митинга призвали присутствующих присоединиться к блокаде железнодорожных путей на линии разграничения на Донбассе.

Перед протестующими выступили депутаты Верховной Рады от «Объединения «Самопомич» Егор Соболев и Семен Семенченко, а также внефракционный Владимир Парасюк.

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