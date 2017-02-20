На Майдане прошло народное вече относительно торговой блокады Донбасса
В понедельник, 20 февраля, на Майдане Независимости в Киеве прошло народное вече, участие в нем приняли порядка 500 человек, передает НБН.
В понедельник, 20 февраля, на Майдане Независимости в Киеве прошло народное вече, участие в нем приняли порядка 500 человек, передает НБН.
Акция длилась около 1 часа. Организаторы митинга призвали присутствующих присоединиться к блокаде железнодорожных путей на линии разграничения на Донбассе.
Перед протестующими выступили депутаты Верховной Рады от «Объединения «Самопомич» Егор Соболев и Семен Семенченко, а также внефракционный Владимир Парасюк.