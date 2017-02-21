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00:58 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Кремле заявляют о необходимости высокой явки на президентских выборах

Кремль работает над способами законного повышения явки избирателей на президентских выборах, сообщил сразу трем информационным агентствам — ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» — источник в администрации президента.

Источник: Reuters

«Критерий успеха — большее, чем в ходе прежних кампаниях, число голосов за кандидата — как в процентном, так и в абсолютном выражении», — подчеркнул информатор, добавив, что «абсолютное число поданных за него голосов должно быть больше, чем за кандидатов на предыдущих кампаниях».

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Источник также отметил, что в Кремле продолжают думать над тем, «каким образом побудить граждан прийти на избирательные участки».

В качестве одного из способов повышения явки источник агентств назвал отказ от открепительных удостоверений. «Препятствием является отсутствие единой базы данных, — рассказал он.— Если ее удастся сформировать, попробуем пойти по этому пути, чтобы избиратели, не утруждая себя поездками за открепительными талонами, получили возможность проголосовать по месту пребывания».

Для привлечения молодежи возможна разработка компьютерной игры «с геолокацией в местах голосования» или создание «тренда селфи на избирательном участке».

Источник агентств также указал, что в Кремле не видят необходимости в использовании кандидатов-«спойлеров». «Специально создавать интригу … нецелесообразно», — подчеркнул он, добавив, что «искусственные кандидаты на выборах, напротив, стали бы проявлением пренебрежения к избирателям».

Также информатор подчеркнул, что Кремлем не рассматривается вопрос переноса сроков проведения голосования, поскольку такой шаг «свидетельствовал бы о слабости власти».

По данным информатора агентств, управление по внутренней политике администрации президента уже провело совещание с вице-губернаторами, в ходе которого от регионального руководства потребовали транспарентности будущей избирательной кампании.

«Нарушения законодательства в ходе кампании обнулит все прежние заслуги губернатора», — рассказал источник.

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