В Кремле заявляют о необходимости высокой явки на президентских выборах

«Критерий успеха — большее, чем в ходе прежних кампаниях, число голосов за кандидата — как в процентном, так и в абсолютном выражении», — подчеркнул информатор, добавив, что «абсолютное число поданных за него голосов должно быть больше, чем за кандидатов на предыдущих кампаниях».

Источник также отметил, что в Кремле продолжают думать над тем, «каким образом побудить граждан прийти на избирательные участки».

В качестве одного из способов повышения явки источник агентств назвал отказ от открепительных удостоверений. «Препятствием является отсутствие единой базы данных, — рассказал он.— Если ее удастся сформировать, попробуем пойти по этому пути, чтобы избиратели, не утруждая себя поездками за открепительными талонами, получили возможность проголосовать по месту пребывания».

Для привлечения молодежи возможна разработка компьютерной игры «с геолокацией в местах голосования» или создание «тренда селфи на избирательном участке».

Источник агентств также указал, что в Кремле не видят необходимости в использовании кандидатов-«спойлеров». «Специально создавать интригу … нецелесообразно», — подчеркнул он, добавив, что «искусственные кандидаты на выборах, напротив, стали бы проявлением пренебрежения к избирателям».