Совбез ООН принял заявление в связи со смертью Чуркина

«Члены Совета Безопасности выразили глубокие соболезнования семье постоянного представителя, правительству и народу Российской Федерации», — говорится в документе, утвержденном вечером в понедельник, 20 февраля.

Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. По данным газеты The New York Times, утром он почувствовал недомогание из-за «проблем с сердцем», смерть наступила в результате сердечного приступа.

Чуркин занимал пост постпреда России при ООН с 2006 года.