МВД предложило лишать свободы за браконьерство

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Министерство внутренних дел предлагает ввести наказание в виде лишения свободы за подготовку браконьерства и незаконный оборот природных ресурсов в связи с неэффективностью действующих санкций.

Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК) РФ, разработанные МВД, размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект, в частности, вводит санкцию в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет (в зависимости от деяния) в статью 253 УК РФ (нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ), предусматривающую ответственность за незаконное создание искусственных островов и сооружений на континентальном шельфе РФ, а также за исследование, поиск, разработку или добычу природных ресурсов континентального шельфа РФ и исключительной экономической зоны РФ, проводимые без разрешения.