В Приморье бюджетникам урезают зарплаты, игнорируя указы Путина

В приморском селе Новосысоевка выявлен факт ненадлежащего уровня зарплаты работницы бюджетной сферы. Вопреки указам президента России Владимира Путина руководство детсада не только снизило доход педагога, но и узаконило решение путём внесения изменений в трудовой контракт женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила представитель краевого штаба ОНФ Любовь Рязапова.

«Это не первый случай, когда к нам поступает информация о ненадлежащем уровне заработной платы работников бюджетной сферы. Чаще всего такие жалобы поступают от работников учреждений образования и здравоохранения», — рассказала общественница.

Обращение в Государственную инспекцию труда по Приморскому краю подтвердило сообщение педагога детского сада из Новосысоевки, занимающегося музыкальным образованием дошколят, о необоснованном снижении в 2016 году заработной платы.

Базовый оклад работницы бюджетной сферы уменьшился на 1 208 рублей. Проверка показала, что работодатель нарушил положения об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Яковлевского муниципалитета и внёс в дополнительное соглашение к трудовому договору изменения, которые и уменьшили размер зарплаты.

От руководства администрации Яковлевского района потребовали принять меры для устранения причин и условий, способствующих совершению нарушений трудового законодательства.

«Выявленный случай показывает, что некоторые чиновники не просто не выполняют майские указы президента России, но и пытаются узаконить такие решения путём внесения изменений в трудовые контракты, не оставляя при этом работникам выбора», — прокомментировала Любовь Рязапова.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетникам Нижегородской области в 2017 году намерены увеличить зарплаты на 15 — 36%. Максимальное повышение с 1 января ждёт врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование. Оплата труда среднему медперсоналу увеличат на 26,8%, младшему — на 22,9%. А вот на повышение заработной платы бюджетникам Камчатки денег в дотационном бюджете региона нет. Увеличить зарплаты работникам бюджетной сферы собираются в Якутии, однако когда это будет сделано, и где возьмут средства на эти цели, пока неизвестно.