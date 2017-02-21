Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов - Бузовой
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
07:24 (мск), источник: 112.ua

Госдеп США опубликовал заявление по поводу трехлетия победы Майдана

В ведомстве отметили значительный прогресс, которого достигла Украина за последнее время.

Источник: 112.ua

Три года назад тысячи украинцев вышли на Майдан с требованием, чтобы их голос был услышан. Несмотря на мороз и насилие со стороны силовиков, мирные украинские демонстранты добивались, чтобы правительство признало их европейский выбор.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Читайте также
На Майдане прошло народное вече относительно торговой блокады Донбасса

Отмечается, что с тех дней Украина достигла заметного прогресс, но и многое еще предстоит сделать для выполнения обещаний Майдана. В ведомстве пообещали, что США продолжат поддержку украинцев в стремлении побороть коррупцию, а также провести политические и экономические реформы для улучшения качества жизни и демократического будущего страны.

Напомним, 20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни.

В этот день украинцы чествуют подвиг участников Революции достоинства, а также увековечивают память героев Небесной сотни.

Напомним, памятный день установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 г. — «в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 — февраль 2014)».

Отметим, Небесная сотня — принятое в Украине собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции Евромайдана (Революции достоинства) в декабре 2013 — феврале 2014 гг.

Комментарии
3
Иван Петров
20 февраля - небесная сотня.
Про 20 апреля не забудьте, обязательно пройдитесь маршем по хрещатику и зигуйте.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
А чо на фотке личико - то скривлёно?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
конь педальный
Даже слепые на оба глаза успехи Майдана видят, как на ладони - доллар подешевел больше, чем в 3 раза, продукты и бензин вообще практически бесплатные, ЖКХ раз в 10 стало дешевле. А пенсии с зарплатами вообще выросли до небес и сравнялись с Европейскими. А дураки не понимают и говорят, что зря скакали...(
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России могут ограничить расчеты наличными деньгами, - СМИ
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
Guardian: у скончавшегося брата лидера КНДР была паранойя
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь