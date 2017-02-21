Госдеп США опубликовал заявление по поводу трехлетия победы Майдана

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Три года назад тысячи украинцев вышли на Майдан с требованием, чтобы их голос был услышан. Несмотря на мороз и насилие со стороны силовиков, мирные украинские демонстранты добивались, чтобы правительство признало их европейский выбор.

Отмечается, что с тех дней Украина достигла заметного прогресс, но и многое еще предстоит сделать для выполнения обещаний Майдана. В ведомстве пообещали, что США продолжат поддержку украинцев в стремлении побороть коррупцию, а также провести политические и экономические реформы для улучшения качества жизни и демократического будущего страны.

Напомним, 20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни.

В этот день украинцы чествуют подвиг участников Революции достоинства, а также увековечивают память героев Небесной сотни.

Напомним, памятный день установлен указом президента Украины Петра Порошенко 11 февраля 2015 г. — «в знак почтения отваги, силы духа и стойкости граждан, которые отдали свою жизнь во время Революции достоинства (ноябрь 2013 — февраль 2014)».

Отметим, Небесная сотня — принятое в Украине собирательное название погибших протестующих, которые имели непосредственное отношение к идее и акции Евромайдана (Революции достоинства) в декабре 2013 — феврале 2014 гг.