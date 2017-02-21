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05:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Трутнев: Более 70 новых предприятий появится на дальневосточных гектарах до конца года

Активнее всего бесплатной землей интересуются жители Приморья, Хабаровского края и Якутии.

Источник: AP 2017

В 2017 году на Дальнем Востоке благодаря раздаче бесплатных гектаров появятся десятки новых предприятий. Такие данные озвучил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«Из почти 500 проектов у нас в 2016 году построено 26 предприятий. Много это или мало? Вроде немного. Но мы каждый день работаем. И проектов будет больше, и предприятий будет больше. К концу года у нас будет построено более 70 новых предприятий», — сказал полпред.

«Дальневосточный гектар», по словам Трутнева, может стать самой масштабной программой добровольного переселения россиян в азиатскую часть страны со времен столыпинской реформы.

«Бесплатно раздавая землю, государство готово кредитовать ее освоение. Это позволит привлечь в регион сотни тысяч новых жителей», — сказал вице-премьер.

Юрий Трутнев также отметил, что среди подавших заявки на получение бесплатного участка лидируют жители трех дальневосточных регионов: Приморья, Хабаровского края и Республики Саха-Якутия. Дальше идут Москва, Московская область, Екатеринбург, Башкирия. Заходы на сайт программы есть из США, Германии, Казахстана, с Украины и из других стран.

«Гражданам Америки гектар мы давать не планируем, но если у человека есть российский паспорт и он заблудился за океаном, пусть возвращается», — заявил Юрий Трутнев.

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