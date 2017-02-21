Медведев: ДВ-гектар годится и для жилья, и для бизнеса

«Помимо инвестпроектов и территорий опережающего развития у нас начала реализовываться активно ещё одна важная программа — “Дальневосточный гектар” — по бесплатному выделению земли. В рамках этой программы можно не только построить личный дом, но и развивать бизнес. Для этого люди могут приобрести необходимые товары для освоения земли и, может быть, ещё что-то сделать. Поэтому предлагается запустить спецпрограмму кредитования по этому поводу. Уже с марта участники программы смогут получить целевые льготные кредиты», — сказал Дмитрий Медведев.

Как отметил вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заявки на получение «дальневосточного гектара» подали более 64 тысяч человек.