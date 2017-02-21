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04:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Медведев: ДВ-гектар годится и для жилья, и для бизнеса

В рамках программы «дальневосточный гектар» можно не только построить дом, но и развить бизнес. Об этом, как сообщает ИА Дейта, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Помимо инвестпроектов и территорий опережающего развития у нас начала реализовываться активно ещё одна важная программа — “Дальневосточный гектар” — по бесплатному выделению земли. В рамках этой программы можно не только построить личный дом, но и развивать бизнес. Для этого люди могут приобрести необходимые товары для освоения земли и, может быть, ещё что-то сделать. Поэтому предлагается запустить спецпрограмму кредитования по этому поводу. Уже с марта участники программы смогут получить целевые льготные кредиты», — сказал Дмитрий Медведев.

Как отметил вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заявки на получение «дальневосточного гектара» подали более 64 тысяч человек.

«Люди берут гектар на строительство жилья, для сельскохозяйственных работ, пчеловодства, предпринимательства. Самой большой проблемой, которую люди называют, является доступность финансов, необходимых для освоения. В этих целях Фондом развития Дальнего Востока разработан новый продукт вместе с Почта-банком и Связь-банком, — прокомментировал Юрий Трутнев. — Индивидуальным заёмщикам кредиты будут предоставляться до пяти лет на сумму до 600 тыс., по коллективным заявкам — до восьми лет на сумму до 3 млн. Ставки по этим кредитам составят от 8 до 10,5% годовых. Будем развивать. Уверен, что это поможет людям осваивать гектар».

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