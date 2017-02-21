Медведев: ДВ-гектар годится и для жилья, и для бизнеса
В рамках программы «дальневосточный гектар» можно не только построить дом, но и развить бизнес. Об этом, как сообщает ИА Дейта, заявил
В рамках программы «дальневосточный гектар» можно не только построить дом, но и развить бизнес. Об этом, как сообщает ИА Дейта, заявил
«Помимо инвестпроектов и территорий опережающего развития у нас начала реализовываться активно ещё одна важная программа — “Дальневосточный гектар” — по бесплатному выделению земли. В рамках этой программы можно не только построить личный дом, но и развивать бизнес. Для этого люди могут приобрести необходимые товары для освоения земли и, может быть, ещё
Как отметил
«Люди берут гектар на строительство жилья, для сельскохозяйственных работ, пчеловодства, предпринимательства. Самой большой проблемой, которую люди называют, является доступность финансов, необходимых для освоения. В этих целях Фондом развития Дальнего Востока разработан новый продукт вместе с