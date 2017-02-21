Общественный представитель бизнес-омбудсмена появился в Нижнеудинском районе Приангарья

Сергей Куклин назначен общественным представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижнеудинском районе Иркутской области. Формирование базы кандидатов на роль общественных представителей продолжается. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

«Общественные представители назначаются для защиты и восстановления прав и законных интересов предпринимателей. В настоящее время назначено почти 30 общественных представителей бизнес-омбудсмена в Иркутской области, формирование базы кандидатов на роль общественных представителей продолжается», — отметили в пресс-службе уполномоченного.

Справка: КУКЛИН Сергей родился в 1956 году в Иркутской области. В 1973 году поступил в Московский топографический политехникум на отделение аэрофотосъемки. Спустя три года получил диплом и свидетельство штурмана гражданской авиации. По распределению был направлен на службу в нижнеудинский авиотряд. За 15 лет деятельности неоднократно поощрялся за хорошую работу, имеет ряд наград и спортивных достижений. В 1991 году по выслуге лет завершил работу в нижнеудинском авиаотряде и до 2005 года занимался предпринимательской деятельностью. В 2005 — 2015 годах занимал пост первого заместителя мэра Нижнеудинского района. В 2008 году окончил Сибирскую академию права, экономики и управления по специальности «Менеджмент организации». Женат, имеет сына.