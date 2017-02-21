Матиос: готовятся обвинения против 500 чиновников по делу Януковича

«Количество людей, которые способствовали преступной организации Януковича, мы сейчас скрупулезно собираем доказательства, не являются публичной работой, относительно не менее 500 человек, которые находятся в Украине, экс и действующие чиновники», — сказал главный военный прокурор.

Матиос надеется, что «удастся привлечь к ответственности чиновников, убедить их возместить украденное, признать вину и разоблачить всех, кто или из страха, или по принуждению затянул их в эту преступную организацию».

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому производству — о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.