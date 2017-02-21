Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
К администрации Порошенко везут военную технику
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
07:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Матиос: готовятся обвинения против 500 чиновников по делу Януковича

По словам Анатолия Матиоса, следователям удастся привлечь к ответственности чиновников, убедить их возместить украденное, признать вину и разоблачить всех, кто или из страха, или по принуждению затянул их в организацию Виктора Януковича.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Украины собирает доказательства относительно 500 действующих и бывших чиновников в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-президента страны Виктора Януковича, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».

«Количество людей, которые способствовали преступной организации Януковича, мы сейчас скрупулезно собираем доказательства, не являются публичной работой, относительно не менее 500 человек, которые находятся в Украине, экс и действующие чиновники», — сказал главный военный прокурор.

Читайте также
ГП РФ отказала Киеву в задержании Януковича

Матиос надеется, что «удастся привлечь к ответственности чиновников, убедить их возместить украденное, признать вину и разоблачить всех, кто или из страха, или по принуждению затянул их в эту преступную организацию».

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому производству — о госизмене. При этом адвокат Януковича заявил, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как надлежащим образом не получил уведомление о подозрении.

Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами.

Комментарии
1
Иван Петров
А когда будет по делу парашенко?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
Guardian: у скончавшегося брата лидера КНДР была паранойя
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь