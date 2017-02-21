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05:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Юрий Трутнев рассказал об условиях предоставления дальневосточного гектара

Полпред президента в ДВФО поделился подробностями процедуры выделения земли и планами развития региона.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 февраля, PrimaMedia.

Юрий Трутнев сообщил, что кроме гектара, участники программы смогут получить целевые кредиты на льготных условиях. Наличные деньги заемщикам выдаваться не будут, вместо этого им будет дана возможность приобрести необходимые им товары на специальной электронной площадке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

— Выбираете товар, делаете заявку, банк проплачивает, получаете. Такая маленькая «али-баба, — рассказал полпред в интервью «Известиям».

По словам Трутнева, в настоящее время по заявкам на гектар в настоящее время лидируют три региона: Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха — Якутия. Из Москвы и Московской области пришло 1200 заявок при общем числе в 64 000. Полпред уверен, что люди будут ехать на Дальний Восток и закрепляться там. Кроме заявок с территории России, интерес к программе проявили и россияне, живущие в других странах — США, Германии, Украины.

— Понятно, что гражданам Америки гектар мы давать не планируем. Но если у человека есть российский паспорт и он заблудился за океаном, пусть возвращается. Они получат точно такой же гектар, как и все остальные. Если у них хватило ума за это время понять, что жить в России лучше, а на Дальнем Востоке еще лучше, чем на других территориях, то пусть сюда и приедут, — заявил Трутнев.

Полпред надеется, что программа выдачи гектара приведет к возникновению новых городов в регионе. Это станет возможным благодаря тому, что заявки можно подавать не только индивидуальные, но и коллективные. Трутнев рассказал, что в Шкотовском районе была подана заявка на предоставление на 81 гектара для создания экофермы с гостевым домом.

В основном люди просят выделить им гектар для постройки дома, для многих это становится решением жилищного вопроса, дает перспективы увеличения семьи, сообщил полпред. Многим земля нужна для бизнеса, например, туристического, пчеловодства, ведения сельского хозяйства. Поступают и такие экзотические заявки как, например, перевозка почты квадрокоптерами.

Юрий Трутнев подчеркнул, что вариантов выделения земли очень много, так как программа строится по принципу «разрешено всё, что не запрещено».

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