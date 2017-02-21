Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе

Его кандидатуру уже поддержали как представители республиканцев, так демократов, поэтому он скорее всего получит одобрение сената.

Трамп назвал Макмастера «человеком огромного таланта и огромного опыта», представляя его журналистам в резиденции во Флориде (понедельник в США был выходной день — государственный праздник «День президента»), сообщила The Washington Post.

Макмастер «масштабно мыслящий» человек, сказал Bloomberg генерал в отставке, бывший директор Агентства национальной безопасности Майкл Хейден, который часто критиковал Трампа до его вступления в должность: «Он отстаивает то, в чем убежден. Просто идеальный выбор для этой администрации».

Сейчас Макмастер возглавляет центр по интеграции сил и средств сухопутных войск США и одновременно является заместителем главы командования сухопутных войск, отвечающим за подготовку личного состава и выработку доктрин его боевого применения.