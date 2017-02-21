Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил о выборе
Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил о выборе
Его кандидатуру уже поддержали как представители республиканцев, так демократов, поэтому он скорее всего получит одобрение сената.
Трамп назвал Макмастера «человеком огромного таланта и огромного опыта», представляя его журналистам в резиденции во Флориде (понедельник в США был выходной день — государственный праздник «День президента»), сообщила The Washington Post.
Макмастер «масштабно мыслящий» человек, сказал Bloomberg генерал в отставке, бывший директор Агентства национальной безопасности Майкл Хейден, который часто критиковал Трампа до его вступления в должность: «Он отстаивает то, в чем убежден. Просто идеальный выбор для этой администрации».
Сейчас Макмастер возглавляет центр по интеграции сил и средств сухопутных войск США и одновременно является заместителем главы командования сухопутных войск, отвечающим за подготовку личного состава и выработку доктрин его боевого применения.
54-летний
Например, он старался разубедить власти страны, что войны можно выигрывать на большом расстоянии с использованием высокотехнологичного оружия и точечных ударов. В своей книге «Нарушение долга» он критиковал военных за плохую службу президенту Линдону Джонсону и тогдашнему министру обороны Роберту Макнамаре во время войны во Вьетнаме.
Он писал, что война была проиграна в Вашингтоне, а не на поле боя.
Макмастер также заявлял, что вооруженные силы нуждаются в модернизации, и в прошлом году предупреждал сенатскую комиссию, что армия рискует стать слишком малочисленной, чтобы обеспечить безопасность страны.
Сенатор Джон Маккейн, который возглавляет в верхней палате комитет по вооруженным силам, и сейчас является, возможно, самым громким критиком Трампа среди республиканцев в Сенате, назвал кандидатуру Макмастера «выдающимся выбором», добавив, что «это решение делает честь президенту Трампу».
Бывший член палаты представителей от
Другими кандидатами на должность советника по национальной безопасности были начальник Военной академии в
Представляя кандидатуру нового советника по национальной безопасности Трамп сказал, что Болтону найдется другая должность в его администрации.
Отставной
Да что стране, любом коллективе.
Поживём - увидим, что за фрукт.