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06:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Назначен врио начальника управления губернатора по работе с муниципалитетами

Осуществлять полномочия поручено Владимиру Богданову.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назначил временно исполняющего обязанности главы управления по работе с муниципалитетами. Должность поручена Владимиру Богданову, который ранее работал заместителем главы ведомства.

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном сайте правительства, Богданов приступает к своим обязанностям с 20 февраля. Ему предстоит возглавлять управление до назначения нового руководителя.

Напомним, предыдущий начальник губернаторского управления по работе с муниципалитетами Сергей Чистов ушел со своего поста 13 февраля. В качестве причины указана личная инициатива специалиста.

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