Новый начальник омской полиции принял пайщиков и жителей Омской области

Так, на прием к начальнику УМВД обратилась группа пайщиков ЖСК «Центральный-1». Гражданам разъяснили меры, принятые в ходе расследования, а также об избранной мере пресечения. Также людям сообщили о сроках завершения расследования уголовного дела.

Также Леонид Коломиец поставил на контроль ход проверки по обращению жителя Таврического района о незаконном банкротстве фермерского хозяйства и расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений в одном из развлекательных заведениях Омска.

Полковником было поручено провести дополнительную проверку по обращению представителя банка по фактам мошеннических действий на территории Тарского района.