Новый начальник омской полиции принял пайщиков и жителей Омской области
20 февраля в УМВД России по Омской области состоялся прием граждан начальником Управления Леонидом Коломийцем. К полковнику полиции обратился 31 человек.
20 февраля в УМВД России по Омской области состоялся прием граждан начальником Управления Леонидом Коломийцем. К полковнику полиции обратился 31 человек.
Так, на прием к начальнику УМВД обратилась группа пайщиков ЖСК «Центральный-1». Гражданам разъяснили меры, принятые в ходе расследования, а также об избранной мере пресечения. Также людям сообщили о сроках завершения расследования уголовного дела.
Также Леонид Коломиец поставил на контроль ход проверки по обращению жителя Таврического района о незаконном банкротстве фермерского хозяйства и расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений в одном из развлекательных заведениях Омска.
Полковником было поручено провести дополнительную проверку по обращению представителя банка по фактам мошеннических действий на территории Тарского района.
Каждый вопрос был взят на контроль, руководителям подразделений полиции даны соответствующие поручения о принятии комплекса мер, все обратившиеся получили разъяснения и консультации, резюмирует