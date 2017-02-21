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06:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбург остался без главного архитектора

Тимур Абдуллаев покинул свой пост.

Источник: УралИнформБюро

Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев покинул горадминистрацию. 20 февраля он работал последний день. Об этом в эфире телеканала «41 Домашний» сообщил вице-мэр Сергей Тушин, передает «Уралинформбюро».

«…Завершает свою работу Тимур Абдуллаев. Чуть более 2 лет он отработал в своей должности», — отметил Тушин, добавив, что на этой должности Абдуллаев, «как человек творческий», был скован чиновничьими рамками.

По словам вице-мэра, сотрудничество с бывшим главным архитектором уральской столицы будет продолжено.

Кто займет вакантное место, пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что пост прочат основателю «Архитектурной мастерской Молокова» Андрею Молокову.

Между тем Тушин анонсировал изменения в работе архитектурных органов горадминистрации. По его словам, в ближайшее время будут объединены должности руководителя городского департамента архитектуры и главного архитектора Екатеринбурга.

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