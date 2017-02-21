Екатеринбург остался без главного архитектора
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.
Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев покинул горадминистрацию. 20 февраля он работал последний день. Об этом в эфире телеканала «41 Домашний» сообщил
«…Завершает свою работу Тимур Абдуллаев. Чуть более 2 лет он отработал в своей должности», — отметил Тушин, добавив, что на этой должности Абдуллаев, «как человек творческий», был скован чиновничьими рамками.
По словам
Кто займет вакантное место, пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что пост прочат основателю «Архитектурной мастерской Молокова» Андрею Молокову.
Между тем Тушин анонсировал изменения в работе архитектурных органов горадминистрации. По его словам, в ближайшее время будут объединены должности руководителя городского департамента архитектуры и главного архитектора Екатеринбурга.