Екатеринбург остался без главного архитектора

Главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев покинул горадминистрацию. 20 февраля он работал последний день. Об этом в эфире телеканала «41 Домашний» сообщил вице-мэр Сергей Тушин, передает «Уралинформбюро».

«…Завершает свою работу Тимур Абдуллаев. Чуть более 2 лет он отработал в своей должности», — отметил Тушин, добавив, что на этой должности Абдуллаев, «как человек творческий», был скован чиновничьими рамками.

По словам вице-мэра, сотрудничество с бывшим главным архитектором уральской столицы будет продолжено.

Кто займет вакантное место, пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что пост прочат основателю «Архитектурной мастерской Молокова» Андрею Молокову.

Между тем Тушин анонсировал изменения в работе архитектурных органов горадминистрации. По его словам, в ближайшее время будут объединены должности руководителя городского департамента архитектуры и главного архитектора Екатеринбурга.