Guardian: у скончавшегося в Малайзии брата лидера КНДР была паранойя
Энтони Сахакян, который познакомился с Ким Чен Намом в швейцарской международной школе, утверждает, что брат лидера КНДР никогда не был заинтересован властью.
Энтони Сахакян, который познакомился с Ким Чен Намом в швейцарской международной школе, утверждает, что брат лидера КНДР никогда не был заинтересован властью.
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Скончавшийся на прошлой неделе Ким Чен Нам не интересовался властью и был параноиком. Об этом его друг детства Энтони Сахакян рассказал в опубликованном интервью газете The Guardian.
«Мы обсуждали действующий режим, его брата и вещи, которые там (в КНДР — прим. ТАСС) происходят. Я могу точно сказать одно — он никогда не был заинтересован властью», — заявил Сахакян. «Он боялся, это был не всеобъемлющий страх, но он был параноиком. Он был политически важной фигурой, он волновался», — добавил Сахакян.
Ким Чен Нам и Энтони Сахакян познакомились в подростковом возрасте будучи студентами швейцарской международной школы. Последний раз приятели виделись, когда Ким Чен Нам приезжал в Женеву несколько месяцев назад.
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Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной местной актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом.