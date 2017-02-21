Guardian: у скончавшегося в Малайзии брата лидера КНДР была паранойя

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Скончавшийся на прошлой неделе Ким Чен Нам не интересовался властью и был параноиком. Об этом его друг детства Энтони Сахакян рассказал в опубликованном интервью газете The Guardian.

«Мы обсуждали действующий режим, его брата и вещи, которые там (в КНДР — прим. ТАСС) происходят. Я могу точно сказать одно — он никогда не был заинтересован властью», — заявил Сахакян. «Он боялся, это был не всеобъемлющий страх, но он был параноиком. Он был политически важной фигурой, он волновался», — добавил Сахакян.

Ким Чен Нам и Энтони Сахакян познакомились в подростковом возрасте будучи студентами швейцарской международной школы. Последний раз приятели виделись, когда Ким Чен Нам приезжал в Женеву несколько месяцев назад.