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06:56 (мск), источник: ТАСС

Guardian: у скончавшегося в Малайзии брата лидера КНДР была паранойя

Энтони Сахакян, который познакомился с Ким Чен Намом в швейцарской международной школе, утверждает, что брат лидера КНДР никогда не был заинтересован властью.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Скончавшийся на прошлой неделе Ким Чен Нам не интересовался властью и был параноиком. Об этом его друг детства Энтони Сахакян рассказал в опубликованном интервью газете The Guardian.

«Мы обсуждали действующий режим, его брата и вещи, которые там (в КНДР — прим. ТАСС) происходят. Я могу точно сказать одно — он никогда не был заинтересован властью», — заявил Сахакян. «Он боялся, это был не всеобъемлющий страх, но он был параноиком. Он был политически важной фигурой, он волновался», — добавил Сахакян.

Ким Чен Нам и Энтони Сахакян познакомились в подростковом возрасте будучи студентами швейцарской международной школы. Последний раз приятели виделись, когда Ким Чен Нам приезжал в Женеву несколько месяцев назад.

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Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным правоохранителей, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо некой жидкостью, после чего скрылся.

Согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной местной актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом.

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