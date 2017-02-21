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07:51 (мск), источник: Губерния онлайн

С Днем защитника Отечества поздравил жителей Хабаровского края Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей Хабаровского края с Днем защитника Отечества, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Примите мои поздравления с Днем защитника Отечества. Этот праздник символизирует мужество, самоотверженность и верность долгу российских солдат и офицеров. И сегодня объединяет всех, кто служит своей Родине. Кто с оружием в руках противостоит любым угрозам безопасности нашей огромной страны, надежно защищает национальные интересы, охраняет мир и покой миллионов людей. Делает Россию уверенной в своих силах. Желаю здоровья, успехов в работе и всего наилучшего», — отметил Дмитрий Медведев в телеграмме, которую направил на имя губернатора региона Вячеслава Шпорта.

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