С Днем защитника Отечества поздравил жителей Хабаровского края Дмитрий Медведев

«Примите мои поздравления с Днем защитника Отечества. Этот праздник символизирует мужество, самоотверженность и верность долгу российских солдат и офицеров. И сегодня объединяет всех, кто служит своей Родине. Кто с оружием в руках противостоит любым угрозам безопасности нашей огромной страны, надежно защищает национальные интересы, охраняет мир и покой миллионов людей. Делает Россию уверенной в своих силах. Желаю здоровья, успехов в работе и всего наилучшего», — отметил Дмитрий Медведев в телеграмме, которую направил на имя губернатора региона Вячеслава Шпорта.