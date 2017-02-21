Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО
Политтехнолог арестован на 2 месяца.
Политтехнолог арестован на 2 месяца.
Члены Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в Приморском крае намерены посетить Илью
«Члены ОНК намерены посетить Илью
Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов.
Ранее РИА VladNews сообщало о том, что
Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.