Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Порошенко отреагировал на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
"Не надо связываться с женатыми": Буланова о любовнице мужа
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Скончался Виталий Чуркин
10«День без иммигрантов»
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
07:58 (мск), источник: VLADNEWS

​Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО

Политтехнолог арестован на 2 месяца.

Источник: Reuters

Члены Общественной наблюдательной комиссии за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания в Приморском крае намерены посетить Илью Митькина-Спокойнова, бывшего гендиректора ХК «Адмирал» и политтехнолога губернатора Владимира Миклушевского в Следственном изоляторе № 1 Владивостока. Об этом сообщил РИА VladNews председатель ОНК Владимир Найдин. Приближенного губернатора Приморья Илью Митькина-Спокойнова навестят в СИЗО.

«Члены ОНК намерены посетить Илью Митькина-Спокойнова в СИЗО и проверить условия его содержания», — рассказал Владимир Найдин.

Напомним, Ленинский районный суд Владивостока 20 февраля принял решение об аресте Ильи Спокойнова на два месяца по ходатайству следственных органов.

Ранее РИА VladNews сообщало о том, что Митькин-Спокойнов был задержан в Москве. Бывшего гендиректора ХК подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ущерб бюджету Приморского края уже превысил 100 млн рублей. Сейчас пост генерального директора хоккейного клуба «Адмирал» занимает Камил Гаджиев. Между тем, источник в администрации края опроверг корреспонденту РИА VladNews информацию о смене руководства ХК «Адмирал», отметив, что Митькин по-прежнему является генеральным директором клуба.

Отметим, что 23 декабря 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края, советника губернатора Алексея Авершина и Марину Свиридову, супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Митькина (Спокойнова). В отношении Авершина и Свиридовой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они подозреваются в совершении махинаций в области госзакупок. Также агентству стало известно, что по решению Ленинского районного суда Владивостока им продлили срок заключения под стражей на четыре месяца. Суд считает, что обвиняемые могут оказать давление на свидетелей и скрыться от правосудия за границей, и именно поэтому оставлять их под домашним арестом категорически запрещено.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Во Владивосток недолго пришла ясная погода и потепление
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
Банки перестали считать возраст недостатком для заемщиков
В Кремле обсуждают способы повышения явки на выборах президента
МВД предложило ввести уголовное наказание за браконьерство
Guardian: у скончавшегося брата лидера КНДР была паранойя
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Кубок Гагарина. Битва за космос Сегодня четырьмя матчами в Москве, Ярославле и Санкт Петербурге стартует девятый розыгрыш Кубка Гагарина.
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь