На пост главы ЗАТО Снежинск претендуют четыре человека

Документы на пост мэра подали глава администрации ЗАТО Игорь Сапрыкин, работник градообразующего предприятия Российского федерального ядерного центра Тамара Смагина, председатель контрольно-счетной палаты ЗАТО Юрий Поздняков и заместитель председателя КУИЗО Роман Шашов.

Как уже сообщало Накануне.RU, в ноябре глава Снежинска Анатолий Тимошенков ушел в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Депутаты удовлетворили заявление главы и назначили и.о. Олега Карпова.

Напомним, в конце сентября прошлого года депутаты ЗСО одобрили новый порядок избрания глав закрытых административно-территориальных образований. Теперь глава избирается представительным органом округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Избранный глава также возглавляет местную администрацию.

Ранее глава города избирался из числа депутатов на первом заседании парламента, а глава администрации (сити-менеджер) назначается представительным органом по результатам конкурса.