На пост главы ЗАТО Снежинск претендуют четыре человека
Четыре кандидата подали документы для участия в конкурсе на пост главы Снежинска. Нового руководителя выберут в конце марта.
Четыре кандидата подали документы для участия в конкурсе на пост главы Снежинска. Нового руководителя выберут в конце марта.
Документы на пост мэра подали глава администрации ЗАТО Игорь Сапрыкин, работник градообразующего предприятия Российского федерального ядерного центра Тамара Смагина, председатель
Как уже сообщало Накануне.RU, в ноябре глава Снежинска Анатолий Тимошенков ушел в отставку по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Депутаты удовлетворили заявление главы и назначили и.о. Олега Карпова.
Напомним, в конце сентября прошлого года депутаты ЗСО одобрили новый порядок избрания глав закрытых
Ранее глава города избирался из числа депутатов на первом заседании парламента, а глава администрации (сити-менеджер) назначается представительным органом по результатам конкурса.