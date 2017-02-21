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09:20 (мск), источник: Publika.md

Глава Минэкономики Октавиан Калмык отправится с визитом в Бухарест

Министр экономики Октавиан Калмык отправится сегодня с рабочим визитом в Бухарест.

Источник: Publika.md

Он обсудит с румынскими министрами вопросы торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Румынией.

Встретится глава Минэкономики со своим румынским коллегой Александру Петреску и министром энергетики соседней страны Томой-Флорином Петку.

У Октавиана Калмыка также намечена встреча с послом США в Румынии, который, совместно с посольством Молдовы в Бухаресте и Американской торговой палатой организовали форум для бизнесменов из США, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов в нашей стране. В мероприятии примут участие более 200 предпринимателей и представителей разных компаний.

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