Глава Минэкономики Октавиан Калмык отправится с визитом в Бухарест
Министр экономики Октавиан Калмык отправится сегодня с рабочим визитом в Бухарест.
Министр экономики Октавиан Калмык отправится сегодня с рабочим визитом в Бухарест.
Он обсудит с румынскими министрами вопросы
Встретится глава Минэкономики со своим румынским коллегой Александру Петреску и министром энергетики соседней страны
У Октавиана Калмыка также намечена встреча с послом США в Румынии, который, совместно с посольством Молдовы в Бухаресте и Американской торговой палатой организовали форум для бизнесменов из США, заинтересованных в реализации инвестиционных проектов в нашей стране. В мероприятии примут участие более 200 предпринимателей и представителей разных компаний.