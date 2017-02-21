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09:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бывшему вице-губернатору Приморья Сергею Сидоренко продлили домашний арест

Меру пресечения экс-заместителю главы края не изменили, она продлена еще на два месяца.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 февраля, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил домашний арест бывшего вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко до 21 апреля 2017 года. Как сообщил ИА PrimaMedia представитель суда, заседание состоялось 14 февраля.

Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока 21 декабря избрал меру пресечения в отношении вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Сергей Сидоренко, курировавший вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, был ранее задержан силовиками в связи с возбужденным уголовным дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Отметим, что за 2016 год это был второй арест среди приморской властной элиты. 30 апреля губернатор Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Олега Ежова, курировавшего строительную отрасль края. А уже 4 мая Олег Ежов был задержан сотрудниками ФСБ. На данный момент он находится в СИЗО Владивостока.

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