Бывшему вице-губернатору Приморья Сергею Сидоренко продлили домашний арест
Меру пресечения
Меру пресечения
Владивосток, 21 февраля, PrimaMedia.
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил домашний арест бывшего
Напомним, Фрунзенский районный суд Владивостока 21 декабря избрал меру пресечения в отношении
Сергей Сидоренко, курировавший вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, был ранее задержан силовиками в связи с возбужденным уголовным дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Отметим, что за 2016 год это был второй арест среди приморской властной элиты. 30 апреля губернатор Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Олега Ежова, курировавшего строительную отрасль края. А уже 4 мая Олег Ежов был задержан сотрудниками ФСБ. На данный момент он находится в СИЗО Владивостока.