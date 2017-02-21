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09:58 (мск), источник: РБК

МИД России подготовил проект санкций против Северной Кореи

Министерство иностранных дел России подготовило проект указа президента, который ужесточит санкции в отношении КНДР. Документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: Reuters

Введение новых санкций связано с резолюцией 2321 Совбеза ООН от 30 ноября 2016 года, которая предусматривает введение ряда ограничений в отношении КНДР в ответ на проведение ядерных испытаний, а также в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года.

Проектом указа президента предусмотрено прекращение любого научно-технического сотрудничества с отдельными лицами или организациями КНДР «за исключением обменов в области медицины»

В то же время сотрудничество в области ядерной науки, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники возможно с одобрения Комитета Совета Безопасности ООН.

Проект указа также предусматривает введение запрета на поставки из КНДР меди, никеля, серебра и цинка и их перевозку через территорию России. Исключения распространяются на закупки у Северной Кореи угля и железной руды, если в них не участвуют физические и юридические лица, ранее включенные в санкционные списки или связанные с ядерной программой страны.

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Планируется также закрытие существующих филиалов банков Российской федерации, которые действуют на территории КНДР под юрисдикцией России (кроме тех, что предназначены для оказания гуманитарной помощи) и выдворение за пределы России тех, кто работает в Российской Федерации по имени или по поручению любого финансового учреждения КНДР.

Кроме того, Северной Корее запрещается использование недвижимого имущества, находящегося в собственности или арендованного Пхеньяном на территории Российской Федерации для любых целей, кроме дипломатической или консульской деятельности. Указом также предусматривается ограничение числа банковских счетов граждан КНДР одним счетом на каждого аккредитованного в России дипломата и сотрудника консульства.

В январе 2016 года Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы, а спустя месяц — о запуске ракеты. В ответ на эти испытания, Совет Безопасности ООН пообещал ввести новые санкции против КНДР, приняв соответствующую резолюцию № 2270 2 марта 2016 года.

В конце декабря 2016 года президент России Владимир Путин запретил поставлять стрелковое и легкое оружие в Северную Корею. Такое решение было принято для выполнения Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Комментарии
3
Кирия Дьячкова
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Владимир Белкин
Добиваться от Думы принятия Закона- отнятые деньги направлять на бесплатную электроэнергию народу (Чубайс требует плату, а это античубайсовщина) данного региона, для поднятия активности населения по выявлению -у кого ещё найти денежки. Будет соцсоревнование -кто больше найдет -тому отменить плату. И еще- совсем разорили дорожную науку и проектирование. 20% направить на дорожно-мостовую науку. Частники денег не мечтают давать на науку. Как без дорог в Расеи? Все началось с чубайсовской ВОЛГИ для каждого: сразу все токарные станки продали в Китай металлоломом, теперь в Москве нет возможности выточить детальку, чем ремонтировать?
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А Б
Ситуация почти что абсурдная - одно государство-изгой вводит санкции в отношении другого государства-изгоя на основании резолюции Совбеза ООН, с которой (ООН имеется в виду) постоянно пытается спорить по значительно бОльшему числу других вопросов. Позиция далеко неоднозначная и, мягко говоря, не совсем красивая. Противопоставляя себя мировому сообществу в одних вопросах, поддерживает его в тех, где это выгодно.
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