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09:43 (мск), источник: VN.RU

Начальником департамента образования мэрии назначен учитель истории

Возглавлявшая долгое время департамент образования мэрии Новосибирска Наталья Копаева была уволена после серии несчастных случаев с детьми. Новым начальником департамента стал Рамиль Ахметгареев. Ему пообещали зарплату около 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, Рамиль Миргазянович Ахметгареев родился в 1966 году в селе Новая Качемка Убинского района Новосибирской области. В 1990 году после срочной службы в Вооруженных силах СССР закончил Новосибирский педагогический институт с квалификацией «учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе».

С 20 февраля 2017 года Рамиль Ахметгареев приступил к работе в должности начальника департамента образования мэрии.

Добавим, что в мэрии эта должность была вакантна с прошлого года. Тогда возглавлявшая долгое время департамент образования Наталья Копаева была уволена после целой серии несчастных случаев и скандалов, произошедших в детсадах. Вскоре на сайте госслужбы появилось объявление о вакансии начальника департамента образования мэрии. Будущему начальнику департамента с высшим образованием, стажем госслужбы не менее 5 лет предлагали зарплату в 100−105,9 тыс. рублей и нормированную пятидневную рабочую неделю.

От кандидата требовалось знание законов и нормативных правовых актов, законодательства НСО в сфере организации местного самоуправления и устава Новосибирска.

Справка.

С 1990 по 2000 год Рамиль Ахметгареев работал учителем истории, затем исполняющим обязанности директора, директором средней школы № 34, с 2000 по 2004 год — заместителем начальника отдела образования администрации Калининского района, с 2004 года — директором СКУ Новосибирска «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений», с 2012 года — заместителем начальника Главного управления образования мэрии, с 2016-го — заместителем начальника департамента образования — начальником управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии.

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