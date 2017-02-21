Начальником департамента образования мэрии назначен учитель истории

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, Рамиль Миргазянович Ахметгареев родился в 1966 году в селе Новая Качемка Убинского района Новосибирской области. В 1990 году после срочной службы в Вооруженных силах СССР закончил Новосибирский педагогический институт с квалификацией «учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе».

С 20 февраля 2017 года Рамиль Ахметгареев приступил к работе в должности начальника департамента образования мэрии.

Добавим, что в мэрии эта должность была вакантна с прошлого года. Тогда возглавлявшая долгое время департамент образования Наталья Копаева была уволена после целой серии несчастных случаев и скандалов, произошедших в детсадах. Вскоре на сайте госслужбы появилось объявление о вакансии начальника департамента образования мэрии. Будущему начальнику департамента с высшим образованием, стажем госслужбы не менее 5 лет предлагали зарплату в 100−105,9 тыс. рублей и нормированную пятидневную рабочую неделю.

От кандидата требовалось знание законов и нормативных правовых актов, законодательства НСО в сфере организации местного самоуправления и устава Новосибирска.

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