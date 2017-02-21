Стало известно имя кандидата в мэры Омска от ЛДПР
В партии эту информацию пока не подтверждают, как, впрочем, и не отрицают.
В партии эту информацию пока не подтверждают, как, впрочем, и не отрицают.
По данным источников «СуперОмска»,
Напомним, первыми своего кандидата в мэры озвучили коммунисты. КПРФ будет поддерживать на выборах мэра бывшего депутата Заксобрания Виктора Жаркова.
Затем, на своей ежегодной
Однако фавориты Назарова в публичной плоскости
Добавим, что выборы мэра Омска в этом году пройдут по новой схеме: градоначальника изберет, скорее всего, действующий состав горсовета. Перед этим кандидаты в мэры пройдут фильтр специальной конкурсной комиссии, которая состоит из 12 человек и пока сформирована наполовину. От города членами комиссии стали руководители всех фракций ОГС, а также почетные граждане. Своих выборщиков осталось только представить губернатору Виктору Назарову.