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09:34 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно имя кандидата в мэры Омска от ЛДПР

В партии эту информацию пока не подтверждают, как, впрочем, и не отрицают.

По данным источников «СуперОмска», либерал-демократы определились со своим кандидатом на пост градоначальника. ЛДПР выдвинет депутата омского Заксобрания Антона Берендеева. В партии, однако, эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним, первыми своего кандидата в мэры озвучили коммунисты. КПРФ будет поддерживать на выборах мэра бывшего депутата Заксобрания Виктора Жаркова.

Затем, на своей ежегодной пресс-конференции имена своих кандидатов в мэры неожиданно озвучил губернатор Виктор Назаров. Это глава омского филиала Сбербанка Игорь Меркулов, директор «Омскводоканала» Сергей Шелест (якобы его лоббирует депутат ГД Андрей Голушко) и министр природных ресурсов Омской области Александр Винокуров.

Однако фавориты Назарова в публичной плоскости почему-то открещиваются от мэрских амбиций. Так что не исключено, что в конечном счете губернатор выдвинет от себя других, ранее не озвученных кандидатов.

Добавим, что выборы мэра Омска в этом году пройдут по новой схеме: градоначальника изберет, скорее всего, действующий состав горсовета. Перед этим кандидаты в мэры пройдут фильтр специальной конкурсной комиссии, которая состоит из 12 человек и пока сформирована наполовину. От города членами комиссии стали руководители всех фракций ОГС, а также почетные граждане. Своих выборщиков осталось только представить губернатору Виктору Назарову.

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