Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Порошенко отреагировал на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Собчак против Брежневой: последний шанс
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В Киеве сказали, почему не прекратят обстреливать Донбасс - СМИ
К администрации Порошенко везут военную технику
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
09:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Из администрации Перми уходит главный по спорту

Не сложилось с коллегами.

Источник: УралИнформБюро

С 22 февраля администрацию Перми покидает председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Онорин. Исполнять обязанности руководителя будет его заместитель Мария Бородина, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Дмитрий Онорин возглавил спортивный комитет в июле 2015 года, ранее работал замначальника управления капстроительства. Как отмечают инсайдеры, у чиновника не особо складывались отношения с коллегами, и он давно подыскивал другую работу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ГК "Новый Поток" подняла вопросы экобезопасности
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против Северной Кореи
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин, мир соболезнует
Десятки молодых людей устроили погромы в Стокгольме
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь