Из администрации Перми уходит главный по спорту

С 22 февраля администрацию Перми покидает председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Онорин. Исполнять обязанности руководителя будет его заместитель Мария Бородина, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Дмитрий Онорин возглавил спортивный комитет в июле 2015 года, ранее работал замначальника управления капстроительства. Как отмечают инсайдеры, у чиновника не особо складывались отношения с коллегами, и он давно подыскивал другую работу.