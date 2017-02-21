Десантный корабль Черноморского флота «Ямал» вернулся в Севастополь из дальнего похода
21 февраля.
21 февраля.
«Большой десантный корабль Черноморского флота “Ямал” вернулся в Севастополь после завершения выполнения задач в Средиземном море. Накануне БДК успешно проследовал черноморскими проливами Дарданеллы и Босфор, после чего выполнил ряд плановых задач боевой подготовки в Черном море», — говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс».
В период дальнего похода «Ямал» на основе плановой ротации действовал в составе сил постоянного соединения