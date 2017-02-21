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10:45 (мск), источник: Интерфакс

Десантный корабль Черноморского флота «Ямал» вернулся в Севастополь из дальнего похода

21 февраля. Interfax-Russia.ru — Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал» вернулся в Севастополь из Средиземного моря, сообщает во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

«Большой десантный корабль Черноморского флота “Ямал” вернулся в Севастополь после завершения выполнения задач в Средиземном море. Накануне БДК успешно проследовал черноморскими проливами Дарданеллы и Босфор, после чего выполнил ряд плановых задач боевой подготовки в Черном море», — говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс».

В период дальнего похода «Ямал» на основе плановой ротации действовал в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

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