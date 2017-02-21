Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности
Нардеп продемонстрировала соответствующее заявление.
Нардеп продемонстрировала соответствующее заявление.
Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко написала заявление об отказе от депутатской неприкосновенности.
«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое», — написала нардеп в своем Facebook, опубликовав фото заявления.
Савченко просит рассмотреть ее решение на заседании парламентского комитета по вопросам регламента и вынести соответствующее постановление в сессионный зал Верховной Рады.