Департамент земельных отношений внепланово проверят
Такие действия связаны с недавним арестом одного из сотрудников ДЗО по подозрению в получении крупной взятки.
Такие действия связаны с недавним арестом одного из сотрудников ДЗО по подозрению в получении крупной взятки.
Мотовилихинский районный суд Перми 17 февраля арестовал на два месяца подозреваемых в посредничестве и получении взятки на сумму 525 тыс. рублей. Это директор, единственный учредитель ООО «СтройПерспектива» Семен Евдокимов и первый замначальника департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми Павел Пахунов.
В связи с этим аппарат администрации города Перми при участии
Также аппарату дано указание подготовить предложения по изменению функционала подчиненных, отвечающих за «земельные вопросы».