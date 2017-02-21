Департамент земельных отношений внепланово проверят

Мотовилихинский районный суд Перми 17 февраля арестовал на два месяца подозреваемых в посредничестве и получении взятки на сумму 525 тыс. рублей. Это директор, единственный учредитель ООО «СтройПерспектива» Семен Евдокимов и первый замначальника департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми Павел Пахунов.



В связи с этим аппарат администрации города Перми при участии контрольно-аналитического департамента поручено организовать внеплановую проверку ДЗО в срок до 20 марта. Глава города Дмитрий Самойлов не исключил, что после изучения материалов проверки возможны «кадровые решения».



Также аппарату дано указание подготовить предложения по изменению функционала подчиненных, отвечающих за «земельные вопросы».