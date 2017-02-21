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10:08 (мск), источник: Nakanune.ru

Резидентов челябинского филиала «Сколково» выберут за три месяца

Резидентов челябинского филиала «Сколково» выберут в течение трех месяцев. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор напомнил, что в конце прошлой недели южноуральская делегация посетила инновационный парк «Сколково», где было подписано соглашение о сотрудничестве.

«Было очень полезно. Мы уже сейчас с одноименным фондом работаем. С ним подписано соглашение о сотрудничестве. Будем теперь работать, в том числе по вопросу организации филиала «Сколково» в Челябинске, со всеми вытекающими из этого возможными преференциями. Мы договорились уже через 3 месяца определиться с основным пулом резидентов южноуральского «Сколково», — отметил Борис Дубровский.

Стоит отметить, что в составе челябинской делегации не было представителей АПК, хотя они также могут воспользоваться площадкой «Сколково» для продвижения и развития, в связи с этим глава региона поручил министерству сельского хозяйства совместно с минэкономом проработать данный вопрос.

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