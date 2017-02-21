Президент РМ Игорь Додон проведет встречу с Канду и Филипом

Завтра или после парламентских выборов будет другой премьер, другой спикер, мы будем обсуждать с ними различные вопросы, но я сказал предельно ясно и Канду, и Филипу: Хорошо бы обсудить в трехстороннем формате все происходящее. Я хочу привести аргументы. Может, и вам это выгодно? Давайте пойдем на досрочные парламентские выборы. Вы не видите, что происходит? Давайте посмотрим, что делать с законом о миллиарде. Давайте обсудим другие проблемы, заявил Додон.