Президент РМ Игорь Додон проведет встречу с Канду и Филипом
Президент Республики Молдова Игорь Додон встретится во вторник, 21 февраля со спикером Парламента РМ Андрианом Канду и
Президент Республики Молдова Игорь Додон встретится во вторник, 21 февраля со спикером Парламента РМ Андрианом Канду и
Встреча пройдет в Госрезиденции Республики Молдова. После встречи состоится брифинг.
На прошлой неделе в интервью радиостанции Europa Libera президент рассказал, что предложил спикеру и премьеру встретиться и обсудить в трехстороннем формате различные вопросы.
Завтра или после парламентских выборов будет другой премьер, другой спикер, мы будем обсуждать с ними различные вопросы, но я сказал предельно ясно и Канду, и Филипу: Хорошо бы обсудить в трехстороннем формате все происходящее. Я хочу привести аргументы. Может, и вам это выгодно? Давайте пойдем на досрочные парламентские выборы. Вы не видите, что происходит? Давайте посмотрим, что делать с законом о миллиарде. Давайте обсудим другие проблемы, заявил Додон.