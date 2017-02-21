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10:34 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ Игорь Додон проведет встречу с Канду и Филипом

Президент Республики Молдова Игорь Додон встретится во вторник, 21 февраля со спикером Парламента РМ Андрианом Канду и премьер-министром РМ Павлом Филипом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Ион Чебан.

Источник: Actualitati.md

Встреча пройдет в Госрезиденции Республики Молдова. После встречи состоится брифинг.

На прошлой неделе в интервью радиостанции Europa Libera президент рассказал, что предложил спикеру и премьеру встретиться и обсудить в трехстороннем формате различные вопросы.

Завтра или после парламентских выборов будет другой премьер, другой спикер, мы будем обсуждать с ними различные вопросы, но я сказал предельно ясно и Канду, и Филипу: Хорошо бы обсудить в трехстороннем формате все происходящее. Я хочу привести аргументы. Может, и вам это выгодно? Давайте пойдем на досрочные парламентские выборы. Вы не видите, что происходит? Давайте посмотрим, что делать с законом о миллиарде. Давайте обсудим другие проблемы, заявил Додон.

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