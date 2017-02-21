Государственная дума взяла на контроль ситуацию с экологией в СВП Ванино

Комитет Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды взял на постоянный контроль экологическую ситуацию в Свободной порту Ванино. По мнению депутатов, деятельность ОАО «Ванинский морской торговый порт» привела к тому, что воздухом в Ванино просто невозможно дышать, передает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды рассмотрели экологическую ситуацию в СВП Ванино.

В настоящее врем, по результатам проведенных Росприроднадзором проверок в ОАО «Ванинский морской торговый порт», решением суда остановлена работа 10 установок для дробления угля — основного источника шума и пыли. За незаконное использование установок предприятие заплатит штраф. Суд поддержал и требования Росприроднадзора о применении на территории порта пылеподавляющего оборудования.

По мнению депутатов, основная проблема в том, что изначально такие порты, построенные еще в советские времена, не были приспособлены к перевалке угля. Так, Ванинский морской торговый порт изначально строился под северный завоз. Когда порт купили угольщики, жилые кварталы оказались в непосредственной близости к угольным складам, расположенным под открытым небом. Порт Ванино не оснащен специальным оборудованием, пыль летит прямо на жилые дома.

По мнению депутатов ГД РФ, единственное верное решение — заставить собственников порта перейти от «дедовских» методов перевалки сыпучих грузов к современным. Народные избранники намерены проанализировать и необходимость корректировки действующих правовых норм.

«О переходе от “дедовских” технологий к современным и мы, жители Ванино, говорим уже давно. Но хорошо уже то, что проблема экологии в Ванино поднята на уровне Государственной думы. Но я считаю, что для того, чтобы все предлагаемые меры были эффективны, необходимо переходить от ультиматумов к договоренностям. Например, считаю, что режим Свободного порта вполне уместно распространить не только на новые, но и на старые предприятия, которые занимаются модернизацией производства. Вот депутаты Государственной думы понимают, что Ванинский порт новым собственникам достался не в самом лучшем состоянии. Пусть им будет доступен преференциальный режим по налогу на прибыль. Но — в обмен на модернизацию. Модернизация старого порта — дело не дешевое. Я думаю, именно в таком направлении необходимо двигаться», — поделилась мнением член инициативной экологической группы, депутат Совета депутатов поселка Ванино Анжела Брянкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Ванино прошел экологический митинг. Люди высказали возмущение по поводу действий руководства ОАО «Ванинский морской торговый порт» — деятельность стивидорной компании нарушает природоохранное законодательство, засыпая жилые кварталы угольной пылью. «Последней каплей», побудившей людей выйти на площадь, стало поведение дирекции порта, наказавшей портового докера Александра Егорова за обращение к президенту России В. В. Путину по поводу экологической катастрофы в порту. Позднее Госинспекция труда добилась отмены незаконного выговора, вынесенного Александру Егорову.