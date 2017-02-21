Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские политики поглумились над смертью постпреда РФ в ООН
Мастер кризиса: как Чуркин умел отстаивать позицию России
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Убийца на чёрном Porsche гнал под 150 километров в час
Девушку уволили с работы за чрезмерную красоту
"Не надо связываться с женатыми": Буланова о любовнице мужа
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10«День без иммигрантов»
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Скончался Виталий Чуркин
11:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Государственная дума взяла на контроль ситуацию с экологией в СВП Ванино

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды: «Воздух в Ванино такой, что дышать им просто опасно для здоровья. Никакие экономические аргументы не могут оправдать ситуацию».

Источник: Reuters

Комитет Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды взял на постоянный контроль экологическую ситуацию в Свободной порту Ванино. По мнению депутатов, деятельность ОАО «Ванинский морской торговый порт» привела к тому, что воздухом в Ванино просто невозможно дышать, передает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды рассмотрели экологическую ситуацию в СВП Ванино.

В настоящее врем, по результатам проведенных Росприроднадзором проверок в ОАО «Ванинский морской торговый порт», решением суда остановлена работа 10 установок для дробления угля — основного источника шума и пыли. За незаконное использование установок предприятие заплатит штраф. Суд поддержал и требования Росприроднадзора о применении на территории порта пылеподавляющего оборудования.

По мнению депутатов, основная проблема в том, что изначально такие порты, построенные еще в советские времена, не были приспособлены к перевалке угля. Так, Ванинский морской торговый порт изначально строился под северный завоз. Когда порт купили угольщики, жилые кварталы оказались в непосредственной близости к угольным складам, расположенным под открытым небом. Порт Ванино не оснащен специальным оборудованием, пыль летит прямо на жилые дома.

По мнению депутатов ГД РФ, единственное верное решение — заставить собственников порта перейти от «дедовских» методов перевалки сыпучих грузов к современным. Народные избранники намерены проанализировать и необходимость корректировки действующих правовых норм.

«О переходе от “дедовских” технологий к современным и мы, жители Ванино, говорим уже давно. Но хорошо уже то, что проблема экологии в Ванино поднята на уровне Государственной думы. Но я считаю, что для того, чтобы все предлагаемые меры были эффективны, необходимо переходить от ультиматумов к договоренностям. Например, считаю, что режим Свободного порта вполне уместно распространить не только на новые, но и на старые предприятия, которые занимаются модернизацией производства. Вот депутаты Государственной думы понимают, что Ванинский порт новым собственникам достался не в самом лучшем состоянии. Пусть им будет доступен преференциальный режим по налогу на прибыль. Но — в обмен на модернизацию. Модернизация старого порта — дело не дешевое. Я думаю, именно в таком направлении необходимо двигаться», — поделилась мнением член инициативной экологической группы, депутат Совета депутатов поселка Ванино Анжела Брянкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Ванино прошел экологический митинг. Люди высказали возмущение по поводу действий руководства ОАО «Ванинский морской торговый порт» — деятельность стивидорной компании нарушает природоохранное законодательство, засыпая жилые кварталы угольной пылью. «Последней каплей», побудившей людей выйти на площадь, стало поведение дирекции порта, наказавшей портового докера Александра Егорова за обращение к президенту России В. В. Путину по поводу экологической катастрофы в порту. Позднее Госинспекция труда добилась отмены незаконного выговора, вынесенного Александру Егорову.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
СМИ узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Трамп назначил советником ветерана войн в Персидском заливе
Правительство выделит субсидии ведущим университетам РФ
Генсек ООН выразил соболезнования в связи со смертью Чуркина
Павел Буре отказался от гражданства США
При падении самолета на ТЦ в Австралии погибли пять человек
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
8 способов поклеить обои иначе
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь