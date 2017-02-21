Назарбаев провел заседание Совета Безопасности

В Акорде состоялось заседание Совета Безопасности под председательством Главы государства. Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким семи военнослужащих, погибших в ходе военных учений в Жамбылской области. В повестку заседания Совета Безопасности были внесены итоги реализации Стратегии национальной безопасности РК, военно-технической политики, меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выставки EXPO-2017. Нурсултан Назарбаев отметил, что за прошедший период, благодаря усилиям компетентных государственных органов, в Казахстане обеспечены внешняя безопасность и внутриполитическая стабильность.

«Несмотря на кризисные явления в мировой экономике и трудности в отечественной экономике, макроэкономические показатели удалось удержать на приемлемом уровне. Проведенный анализ внутренних, региональных и глобальных процессов позволил выявить наиболее вероятные риски, вызовы национальной безопасности на предстоящий период. В настоящее время в стране обсуждаются цели и задачи, обозначенные в Послании народу Казахстана, предложенные политические и конституционные реформы, которые в целом находят поддержку среди населения республики», — сказал Назарбаев.

Также Президент Казахстана подчеркнул первостепенность задачи противостояния экстремистским и террористическим актам, угроза проявления которых сохраняет свою актуальность.

«По каждому из перечисленных направлений деятельности в новой Стратегии предусмотрены меры реагирования соответствующих структур», — заключил Глава государства.

Президентом был поставлен ряд задач перед государственными органами по обеспечению национальной безопасности в других сферах и направлениях.