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12:29 (мск), источник: РИА Новости

Большинство жителей НКР проголосовали за проект новой конституции

ЕРЕВАН, 21 фев — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Почти 90% жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) проголосовали за проект новой конституции, сообщили во вторник РИА Новости в Центральной избирательной комиссии НКР.

Источник: РИА "Новости"

Конституционный референдум в НКР прошел в понедельник. Новый проект конституции предполагает переход к президентской форме правления. По действующей конституции, принятой в 2006 году, форма правления в НКР — полупрезидентская.

«По предварительным данным, на состоявшемся вчера конституционном референдуме из 103,793 тысячи имеющих право голоса избирателей проголосовали 79,428 тысячи. За проект новой конституции проголосовали 69,54 тысячи человек или 87,6%, против — 7,686 тысячи или 9,7%. Недействительными признаны 2,202 тысячи бюллетеня», — сказал представитель ЦИК.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) заявили, что не примут результатов референдума по проекту новой конституции НКР. Сопредседатели также подчеркнули, что результаты референдума не предрешают окончательный статус НКР или исход текущих переговоров по карабахскому урегулированию. В свою очередь в МИД РФ заявили, что конституционный референдум в НКР не сможет повлиять на переговоры в рамках МГ ОБСЕ.

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