К 2018 году все села Крыма должны быть охвачены транспортным сообщением — Аксенов

«В 2018 году все сельские населенные пункты должны быть обеспечены транспортным сообщением. У человека должна быть возможность добраться в райцентр из любого населенного пункта. Транспортное сообщение нужно возобновить между всеми населенными пунктами без исключения», — поставил задачу Аксенов.

Глава Республики поручил курирующему отрасль вице-премьеру и министерству транспорта РК разработать схемы формирования автотранспортной маршрутной сети во всех 14 сельскохозяйственных регионах Крыма. Для курирования этих перевозок будет создано отдельное государственное унитарное предприятие.

Пилотный проект по формированию транспортной маршрутной сети планируется реализовать в Белогорском районе. Как рассказал министр транспорта Крыма Анатолий Волков, до 15 марта будет завершен анализ маршрутной сети района и предложена схема организации маршрутов. Запустить сеть планируется к 15 июня.