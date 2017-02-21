В Волгоградской области увеличен срок полномочий мировых судей

Увеличен до десяти лет срок повторного и последующего назначения на должность мирового судьи.

Изменения в областное законодательство предложены губернатором Андреем Бочаровым. В выступлениях депутатов отмечено, что таким образом будет создана более удобная, приемлемая для Волгоградской области схема определения срока полномочий мирового судьи. Тем более что подобная практика предусмотрена и опробована в законах Республики Адыгеи, Оренбургской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Тульской областях и других регионах Российской Федерации.

В 2016 году в вынужденной отставке при переназначении находились десять мировых судей сроком до 5 месяцев. При этом с каждым годом количество судей и период их нахождения в отставке увеличиваются. В 2014 году в отставке находилось трое мировых судей сроком до 1 месяца, в 2015 году — шестеро мировых судей сроком до 2 месяцев.

Представители судейского сообщества отмечают, что вынужденная отставка судьи влечет невозможность рассмотрения судебных дел и материалов на судебном участке, увеличение нагрузки на рядом расположенных участках, более длительные сроки рассмотрения дел, нарушение прав и законных интересов участников судопроизводства, иных граждан, а для самого мирового судьи и его семьи — утрату законного источника средств существования.

В то же время повторное и последующее назначение мировых судей на 10 лет позволит снизить трудозатраты и расходы материально-технических ресурсов, беспристрастно рассматривать мировым судьям судебные дела, укрепить гарантии, исключающие оказание влияние на работу мирового судьи извне, предотвратить возможность необоснованного увольнения по истечении короткого срока полномочий и др.

Напомним, что на недавнем областном совещании судей поднимался этот вопрос. Губернатор Андрей Бочаров, информировал, что внес данный вопрос на рассмотрение областной думы, идя навстречу обращениям судейского сообщества региона.

«Намеченные мероприятия потребуют привлечения немалых сил и средств, но это необходимо делать, — сказал губернатор, — Перед нами стоят сложнейшие задачи, мы должны решать их ежедневно. В том числе, обеспечивать достойные условия для отправления волгоградского судопроизводства».

Областная Дума большинством голосов приняла предлагаемые изменения в первом чтении.