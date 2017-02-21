Депутаты гордумы обсудят льготу для добросовестных рекламщиков

Согласно тексту документа, плату, взимаемую по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и любом недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, предлагается скорректировать на период с 1 января по 31 декабря 2017 года с помощью коэффициента 0,7.

При этом понижающий коэффициент для рекламораспространителей предлагается ввести в том случае, если они не будут иметь задолженность на 1 февраля, 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 20 декабря этого года и не будут эксплуатировать незаконные рекламные конструкции.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, понижающий коэффициент для рекламщиков вводится в связи с тем, что, по данным администрации Перми, плата за размещение рекламы и так самая высокая среди сопоставимых городов (см. таблицу).

Так, например, средний размер платы за установку и эксплуатацию стандартного рекламного щита 6 на 3 м составляет 9 тыс. 672 руб. в месяц, тогда как в других городах она гораздо ниже. Например, в 2015 году аренда того же самого билборда в Оренбурге оценивалась в 3 тыс. 228 руб., в Ульяновске — 3 тыс. 228 руб., Ижевске — 3,5 тыс. 228 руб., Казани — 5 тыс. 228 руб., Волгограде — 5 тыс. 757 руб.

По словам начальника управления по развитию потребительского рынка администрации Перми Ахсо Арекеевой, появление законопроекта во многом связано с ситуацией на рынке наружной рекламы в Перми. Так, например, за последние два года объём «наружки» сократился на 27% (вместо 96 млн 942 тыс. руб. бюджет Перми в 2015 году получил лишь 87 млн 234 тыс. руб.).

По данным администрации Перми, количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2017 году составит 1 тыс. 285 штук, объём поступлений по которым достигнет 95 млн 547,62 тыс. руб. При применении коэффициента 0,7 объём поступлений в бюджет составит 66 млн 883,334 тыс. руб. Объём «выпадающих» доходов — 2 млн 493,566 тыс. руб.

Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы:

— Эта инициатива является лишь одним из проектов, направленных на увеличение количества добросовестных рекламщиков. Применение понижающего коэффициента позволит привести стоимость на размещение рекламы в Перми к рыночным условиям, к уровню таких городов как Екатеринбург, Ижевск, Оренбург и другие.

К слову, практика снижения цен уже применялась в 2008—2009 годы, когда в формулу расчёта платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций был введён так называемый антикризисный коэффициент К4. Мера оказалась действенной. Так, в 2012 году (в последний год действия антикризисного коэффициента) по договорам было уплачено более 119 млн руб. при плановом значении в чуть более 85 млн руб.

По словам Ахсо Арекеевой, аналогичные меры по оздоровлению рынка время от времени применяются и в других сферах, например, в розничной торговле.