Борис Дубровский подписал соглашение с инвестиционной компанией о подготовке проекта ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»

Компания вошла в хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль», выступив покупателем доли, принадлежащей ранее ОАО «ФЦПФ».

Подписанное соглашение предусматривает, что ООО «РВМ Высокоскоростные магистрали», дочерняя структура «РВМ Капитал», будет максимально использовать сырье и комплектующие, выпускаемые предприятиями Челябинской области. Областные власти, в свою очередь, будут оказывать компании содействие во взаимодействии с органами местного самоуправления.

«Мы вместе со Свердловской областью рассматриваем этот проект как серьезную перспективу развития двух территорий, создаст систему агломераций, где будут жить и работать до пяти миллионов человек. Это важный проект для наших территорий и поэтому нам важно внимание рыночного игрока к проекту. Это означает, что у нашего проекта есть хорошие перспективы. Вы активно работаете с нами по подготовке других инвестиционных проектов. Соглашение даст новый импульс нашему сотрудничеству», — отметил Борис Дубровский.

Напомним, проект ВСМ планируется реализовать по принципу государственно-частного партнерства в рамках частной концессионной инициативы, что предполагает проектирование и строительство магистрали на частные и привлеченные концессионером средства.

Отметим, что новая ВСМ должна соединить Челябинск и Екатеринбург железнодорожной линией, по которой доехать от одного областного центра до другого можно будет за 1 час 10 минут. Планируется, что маршрут будет проходить через аэропорты Кольцово и Баландино. Общая стоимость проекта составит предположительно 165 млрд руб.