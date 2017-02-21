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11:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Владимир Путин определил 40 кандидатур в новый состав Общественной палаты

УФА, 21 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Владимир Путин определил кандидатуры 40 граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации. Таким образом глава государства запустил процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ.

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.

Не позднее 30 дней Общественные палаты субъектов избирают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты РФ.

На Общественную палату законом возлагаются задачи по обеспечению учета потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан страны, прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики. Палата осуществляет общественный контроль над деятельностью федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, содействует реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.

В нынешнем составе Общественной палаты республику представляет директор НИИ онкологии Башкирского государственного медицинского университета Шамиль Ганцев.

Общественная палата формируется из 40 граждан, утверждаемых Президентом РФ, и 83 представителей Общественных палат регионов. 43 представителя общественных объединений и организаций будут определяться по итогам голосования членов Общественной палаты РФ, утвержденных Президентом, и членов Общественной палаты РФ от Общественных палат субъектов.

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