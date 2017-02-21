Аксенов готов «сам лопатой асфальт бросать», чтобы в Крыму дороги были, как в Италии

Об этом он заявил на заседании Совета министров РК.

«У нас вчера были коллеги из Италии. Они говорят: у нас дороги, которые делал Муссолини, они еще стоят, в хорошем состоянии, можно приехать, посмотреть. Я говорю: можно нам такую одну сделать дорогу (без Муссолини, правда), готов буду сам асфальт лопатой кидать, честное слово», — рассказал Аксенов и спросил начальника «Службы автомобильных дорог» Алексея Сафровнова, могут ли крымские дорожники «удивить наших граждан качеством работы». На него Сафронов ответил положительно.

«Удивим, Сергей Валерьевич, удивим», — заверил он.

Также глава Крыма поручил поднять имидж дорожных служб Республики.