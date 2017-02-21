«Наш ответ Гройсману»: участники блокады Донбасса выдвинули свои требования

«Получив официальное приглашение на переговоры от премьер-министра, штаб блокады торговли с оккупантами выступил с предложениями — немедленного освобождения заложников, принятия закона об оккупированных территориях», — подчеркивается в сообщении.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба блокады в Facebook.

Участники блокады Донбасса не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение премьер-министра Владимира Гройсмана провести с ними переговоры.

Также участники акции заявили, что в любом случае блокада не прекращается ни на минуту, «а дальнейшие переговоры должны быть максимально публичными и открытыми».

Они также напомнили, что встречное предложение премьера Гройсмана звучит так:

1. Представители штаба входят в комиссию по обмену пленными;.

2. Кабинет министров отменяет разрешения, выданные СБУ, на перемещение товаров и выдает Постановление, регулирующее перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.