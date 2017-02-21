«Наш ответ Гройсману»: участники блокады Донбасса выдвинули свои требования
Пока что прекращать акцию блокадники не намерены.
Пока что прекращать акцию блокадники не намерены.
Участники блокады Донбасса не намерены прекращать акцию, несмотря на предложение
Об этом говорится в сообщении на странице штаба блокады в Facebook.
«Получив официальное приглашение на переговоры от
Также участники акции заявили, что в любом случае блокада не прекращается ни на минуту, «а дальнейшие переговоры должны быть максимально публичными и открытыми».
Они также напомнили, что встречное предложение премьера Гройсмана звучит так:
1. Представители штаба входят в комиссию по обмену пленными;.
2. Кабинет министров отменяет разрешения, выданные СБУ, на перемещение товаров и выдает Постановление, регулирующее перемещение грузов в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.