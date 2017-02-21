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11:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирск догонит Москву по числу наноцентров

НОВОСИБИРСК, 19 февраля, РИА ФедералПресс. Руководитель госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс совершил трехдневный рабочий визита в Новосибирск, по итогам которого дал совместную пресс-конференцию вместе с губернатором Владимиром Городецким.

Представители «Роснано» посетили предприятия «Лиотех-Инновации» и «НЭВЗ-Керамикс», а также приняли участие в презентации проекта OCSiAl.ru. Анатолий Чубайс заявил, что Новосибирск является одним из трех крупнейших центров в стране по развитию нанотехнологий, и сотрудничество госкорпорации с регионом выходит на новый этап.

Уже в нынешнем году будет принято решение о создании наноцентра на базе НИИТО. Когда это произойдет, Новосибирская область станет вторым регионом в стране, который имеет два наноцентра.

Первый подобный регион — Москва. Особенно Анатолий Чубайс отметил производство одностенных углеродных нанотрубок. Самая большая в мире установка синтеза нанотрубок находится в Технопарке новосибирского Академгородка.

«Роснано» и правительство Новосибирской области подписали два совместных документа о дальнейшем сотрудничестве. Протокол был подписан по итогам обсуждения результатов совместной работы и направлений дальнейшего сотрудничества, а Соглашение о стратегическом партнерстве предусматривает развитие передовых энергоэффективных решений на основе литий-ионных аккумуляторов для различных отраслей экономики.

Но «Роснано» не только входит в новые проекты, но и выходит из уже действующих. Во время визита Анатолия Чубайса стало известно, что «Роснано» готова продать свою долю в «НЭВЗ-Керамикс» госкорпорации «Ростех» уже в этом году. Как заявил Чубайс: «Если “Ростех” согласится, то до конца года реализуем эту сделку». Высказался он и о причине этой сделки: «Роснано» довело проект до стадии, когда оно может из него выходить.

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