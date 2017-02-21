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11:29 (мск), источник: Ежедневник.by

Данкверт: ЕЭК защищает интересы Беларуси, а не России

Глава Россельхознадзора недоволен, что техрегламенты ЕЭК действуют в пользу белорусской продукции, а сама комиссия не занимается защитой рынка от санкционных товаров.

Источник: Ежедневник.by

Сергей Данкверт высказал претензии в адрес Евразийской экономической комиссии в интервью газете «Известия».

Он привел пример того, как Евросоюз защищал свои границы от запрещенной продукции и возмутился, почему ЕЭК не делает также.

«Еще в 2000-х годах, когда мы с европейцами обсуждали вопросы ВТО, я интересовался, каким образом им в рамках Евросоюза удалось сделать так, что ни через Португалию, ни через Испанию, ни через Голландию, ни через другие страны запрещенная продукция не проходит. Оказывается, чтобы добиться этого, заседания Евросоюза собирались каждые две недели и каждые две недели принимались решения по поставкам продовольствия, перекрывались все возможные “хитрые” каналы. Но наша Евразийская комиссия вопросы рассматривает не каждые две недели и даже не каждые полгода. И понятно, что этого добиться невозможно, если ключевые посты, определяющие техническое регулирование, сельское хозяйство, занимают наши белорусские коллеги», — заявил Глава Россельхознадзора.

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В руководстве ЕЭК есть два высокопоставленных белоруса: член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский и член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в вопросах АПК и технического регулирования откровенно лоббирует интересы Белоруссии, игнорируя при этом пожелания России, считает Сергей Данкверт. Наиболее остро противодействие ощущается в вопросах требований к молоку и молочной продукции.

В качестве примера противодействия и неконструктивной работы ЕЭК Сергей Данкверт привел техрегламент на молоко и молочную продукцию. Этот документ запрещает использовать сухое молоко в производстве питьевого. По словам чиновника, с помощью утвержденной техрегламентом ЕЭК методики выявить наличие сухого молока в питьевом сложно. Тогда как по версии Россельхознадзора, в молоке крупнейших белорусских переработчиков сухое молоко есть, а в некоторых его доля составляет порядка 50%.

Источники в Минсельхозе России рассказали «Известиям» про претензии к ЕЭК и в отношении техрегламента о безопасности пищевой продукции. Речь идет о вступившем в силу с нынешнего года запрете принимать на переработку сырое молоко и сырые сливки, полученные из хозяйств, где в течение последних 12 месяцев хотя бы одно животное переболело лейкозом. Россияне уверяют, что вирус убивается уже при 60 градусах и абсолютно безопасен для человека. Но даже при содействии первого вице-премьера России Игоря Шувалова вопрос о соответствующих изменениях в техрегламент не двигается с мертвой точки в течение последних двух лет.

«Противодействие со стороны ЕЭК серьезное. И главное, как нам видится, — это личная позиция министра по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова», — считают в Минсельхозе.

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