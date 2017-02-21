Сергей Лавров посвятил стихи Виталию Чуркину
Глава внешнеполитического ведомства также оставил запись в траурной книге, открытой в МИД РФ в память об ушедшем из жизни российском постпреде при ООН.
Глава внешнеполитического ведомства также оставил запись в траурной книге, открытой в МИД РФ в память об ушедшем из жизни российском постпреде при ООН.
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина отметил, что посол «ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени».
Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом, — приводит Захарова слова министра. — Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он — Балканы, став одновременно специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов».
Лавров также напомнил: «В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он (Чуркин) свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами». Вот они:
Специальному представителю президента РФ Виталию Ивановичу Чуркину.
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул.
И под взглядом Акаши раскосым.
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум.
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента?
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента.
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий.
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
21 февраля 1994 года.
Министр иностранных дел РФ также оставил запись в траурной книге, открытой в МИД РФ в память об ушедшем из жизни постпреде РФ при ООН.
«Виталий навсегда останется в нашей памяти и в истории нашего государства, народа и международных отношений», — написал глава российского внешнеполитического ведомства.
Лавров отметил, что Россия и вся мировая дипломатия будут помнить Чуркина как выдающегося дипломата.
«Чуркин — выдающийся дипломат, который накануне скоропостижно скончался на рабочем посту в постоянном представительстве России при ООН в
Российский министр и его шведская коллега Маргот Вальстрём возложили цветы к портрету Чуркина. Его фотография была выставлена в особняке МИД России в Москве.
В настоящий момент жители и гости российской столицы несут цветы и свечи к главному зданию Министерства иностранных дел РФ в память о скончавшемся постпреде России при ООН.