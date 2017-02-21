Сергей Лавров посвятил стихи Виталию Чуркину

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров в связи с кончиной постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина отметил, что посол «ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени».

«Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом, — приводит Захарова слова министра. — Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он — Балканы, став одновременно специальным представителем президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов».

Лавров также напомнил: «В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он (Чуркин) свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами». Вот они:

Специальному представителю президента РФ Виталию Ивановичу Чуркину.

Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами НАТОвских дул.

И под взглядом Акаши раскосым.

Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум.

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента?

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента.

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий.

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!

21 февраля 1994 года.

Министр иностранных дел РФ также оставил запись в траурной книге, открытой в МИД РФ в память об ушедшем из жизни постпреде РФ при ООН.

«Виталий навсегда останется в нашей памяти и в истории нашего государства, народа и международных отношений», — написал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что Россия и вся мировая дипломатия будут помнить Чуркина как выдающегося дипломата.

«Чуркин — выдающийся дипломат, который накануне скоропостижно скончался на рабочем посту в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке, — сказал Лавров. — Запомним его таким, таким запомнит его народ и мировая дипломатия».

Российский министр и его шведская коллега Маргот Вальстрём возложили цветы к портрету Чуркина. Его фотография была выставлена в особняке МИД России в Москве.

В настоящий момент жители и гости российской столицы несут цветы и свечи к главному зданию Министерства иностранных дел РФ в память о скончавшемся постпреде России при ООН.