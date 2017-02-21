Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом
Введение такого поста было одобрено на референдуме в 2016 году.
Введение такого поста было одобрено на референдуме в 2016 году.
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым
В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. В целом, в конституцию было внесено 29 поправок.
Кроме того, с пяти до семи лет был увеличен срок президентства, а для кандидатов в президенты были отменены возрастные ограничения.
До настоящего момента пост первого