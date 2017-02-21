Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН в связи с кончиной Чуркина

«Кончина Чуркина была воспринята в ооновских кругах с большой печалью, и Совет Безопасности отреагировал на это специальным заявлением для прессы. Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы», — сказал «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, курирующий в ведомстве ооновскую проблематику.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что это характеризует нынешнюю украинскую власть: «ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе».
«Одна из специфических черт работы на международной площадке ООН, прежде всего, в СБ, когда практически на ежедневной основе приходится решать вопросы, связанные с урегулированием острых региональных конфликтов и кризисов. В этом плане у Виталия Ивановича не было равных, он снискал уважение у всех своих партнеров по СБ ООН и даже тех, с кем зачастую приходилось не соглашаться», — поделился своим мнением Гатилов.
Украина председательствует в Совете Безопасности ООН с 1 февраля.
Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, не дожив один день до 65-летия.