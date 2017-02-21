Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
В Думе обвинили Дмитрия Кисилева в заговоре против Путина
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Чем запомнился Виталий Чуркин на дипломатической службе20 февраля 2017 года на 65-м году жизни скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
40-летняя Гусева выложила фото в комбинации и чулках - СМИ
Названа предварительная причина смерти Чуркина
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Лавров рассказал, зачем Киев заговорил об аренде Крыма – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
10«День без иммигрантов»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
12:02 (мск), источник: Интерфакс

Украина заблокировала заявление председателя СБ ООН в связи с кончиной Чуркина

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — В Москве выразили сожаление решением украинской делегации блокировать предложение РФ принять официальное заявление председателя Совета Безопасности в связи с кончиной постпреда России при ООН Виталия Чуркина.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Кончина Чуркина была воспринята в ооновских кругах с большой печалью, и Совет Безопасности отреагировал на это специальным заявлением для прессы. Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета Безопасности ООН в виде соответствующего документа, ограничившись лишь устным выражением соболезнования для прессы», — сказал «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, курирующий в ведомстве ооновскую проблематику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем фейсбуке, что это характеризует нынешнюю украинскую власть: «ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе».

«Одна из специфических черт работы на международной площадке ООН, прежде всего, в СБ, когда практически на ежедневной основе приходится решать вопросы, связанные с урегулированием острых региональных конфликтов и кризисов. В этом плане у Виталия Ивановича не было равных, он снискал уважение у всех своих партнеров по СБ ООН и даже тех, с кем зачастую приходилось не соглашаться», — поделился своим мнением Гатилов.

Украина председательствует в Совете Безопасности ООН с 1 февраля.

Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, не дожив один день до 65-летия.

Не стало Виталия Чуркина: соболезнования выразили Путин, генсек ООН, мировые лидеры
09:57 (мск)© Ньюстюб
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
Песков прокомментировал идею отказа от наличных
МИД России подготовил проект санкций против КНДР
Ильхам Алиев назначил свою жену первым вице-президентом страны
Россияне хотят видеть своих родственников в рядах военнослужащих
Павел Буре отказался от гражданства США
Ле Пен отказалась надеть платок на встречу с муфтием Ливана
Спорт
Месси потребовал от «Барселоны» избавиться от трех футболистов В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт
Авто
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч В России могут снова снизить зазор для безнаказанного превышения скорости
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию Поклонники устроили певице травлю.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь