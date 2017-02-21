Крымский проект резолюции ООН по Украине уже приносит пользу — Смирнов

«Этот документ передан в Министерство иностранных дел Российской Федерации. На днях я встречался с представителем МИД, мы обсуждали дальнейшую судьбу этого документа. Сегодня он используется нашим внешнеполитическим ведомством и уже приносит пользу. В дальнейшем он будет обязательно использоваться в работе дипломатов», — рассказал Смирнов.

Как сообщалось, в январе 2017 года власти Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в Республике в период нахождения полуострова в составе Украины.

Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма», включая «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам». Генассамблея призвала к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму.