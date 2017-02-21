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12:05 (мск), источник: РИА Крым

Крымский проект резолюции ООН по Украине уже приносит пользу — Смирнов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости (Крым). Подготовленный Республикой Крым проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека на полуострове в период, когда Крым был частью Украины, на сегодняшний день передан в МИД РФ и уже используется российскими дипломатами в работе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель Государственного комитета Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

«Этот документ передан в Министерство иностранных дел Российской Федерации. На днях я встречался с представителем МИД, мы обсуждали дальнейшую судьбу этого документа. Сегодня он используется нашим внешнеполитическим ведомством и уже приносит пользу. В дальнейшем он будет обязательно использоваться в работе дипломатов», — рассказал Смирнов.

Как сообщалось, в январе 2017 года власти Крыма подготовили проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в Республике в период нахождения полуострова в составе Украины.

Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, осуждающую «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей Крыма», включая «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам». Генассамблея призвала к международному мониторингу ситуации в области прав человека в Крыму.

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