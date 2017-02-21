Крымский проект резолюции ООН по Украине уже приносит пользу — Смирнов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости (Крым). Подготовленный Республикой Крым проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека на полуострове в период, когда Крым был частью Украины, на сегодняшний день передан в МИД РФ и уже используется российскими дипломатами в работе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил председатель Государственного комитета Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.