Алиханов поручил руководству «Храброво» разобраться с «бардаком» при обслуживании пассажиров

— Постоянно есть нарекания людей по обслуживанию внутри, по бардаку, который творится. Ну вы знаете те замечания, которые по итогам нашего «тягания» самолёта из болота были. Интернет-сайт никакой, оповещение очень слабое. С учётом того, что количество рейсов и их близость друг к другу у вас будет серьёзно увеличиваться, плотность посадок на час времени будет выше. Я прошу совместно с Дятловой отработать комплекс мероприятий, — обратился Алиханов к директору «Храброво» Александру Корытному.

Врио губернатора предложил увеличить штат сотрудников и провести с ними необходимые работы, чтобы они могли справляться с нагрузкой, а «не вымещать свои негативные эмоции на пассажиров».

— Попасть на рейс даже в обычный период очень сложно: очередь огромная, работает две-три стойки — вот этого быть не должно. С учётом плотности закупайте электронную регистрацию или ещё как-то. Чтобы люди без багажа не стояли в общей очереди, разделите потоки. У вас и так ситуация сложная, так она будет близка к коллапсу. У вас ещё есть три недели, — заявил Антон Алиханов.

Александр Корытный отметил, что «мучиться придётся только месяц» — с 15 марта по 15 апреля, когда на взлётно-посадочной полосе будут вестись активные работы и аэропорт не сможет принимать самолёты большой вместимости.

— Мы же вам с Дятловой поручения даём не для того, чтобы мучиться. Вы должны предпринять такой комплекс мер, чтобы мы все не заметили того, что произошло, — заключил глава региона.

В течение месяца из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы калининградский аэропорт будет принимать самолёты типа Sukhoi Saperjet 100 вместимостью до 108 посадочных мест и A319, рассчитанный на 150 пассажиров. При этом руководство «Храброво» намерено увеличить поток клиентов.

Чтобы улучшить обслуживание, в аэропорту планируют увеличить время для регистрации с трёх часов до четырёх на внутренних линиях и до пяти на международных.