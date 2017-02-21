Противники торговли с ЛДНР возле Рады требуют узаконить блокаду

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В митинге принимают участие члены Организации украинских националистов, представители партии «Укроп», а также бойцы добровольческих батальонов. Большинство демонстрантов одеты в камуфляжную форму и держат флаги своих организаций, а также национальные флаги. Митингующие выступают со сцены, которая установлена возле парламента, требуют узаконить торговую блокаду Донбасса.

Охрану общественного порядка возле парламента обеспечивают несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии. Возле здания Рады стоят несколько автобусов полиции и автомобилей Нацгвардии, а также скорой помощи и пожарные автомобили. Обстановка на митинге спокойна.

Кроме того, в центральной части столицы несколько десятков человек принимают участие в акциях, приуроченных к третьей годовщине гибели людей в ходе протестов на Майдане Незалежности в 2014 году. В основном люди находятся на Майдане. Также в центре Киева находятся небольшое количество силовиков.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.